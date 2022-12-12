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Українська ППО наразі не має змоги збивати балістичні ракети, – Повітряні сили

“Ні “Іскандери”, ні ракети С-300, ні ракети іранські… Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться. Різні види бавовни можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні”, – сказав він.

Агентство Телевидения Новости

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