Ремонт ліцею з “відкатом”. Прокуратура оскаржила договір у суді

Суд задовольнив позовну заяву керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до відділу освіти Вовчанської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсним рішення тендерного комітету щодо визначення переможця за результатами проведення закупівлі та договору.

Встановлено, що у 2021 році між відділом освіти Вовчанської міської ради та ТОВ укладено договір про виконання робіт з ремонту ліцею у м. Вовчанськ. Очікувана вартість публічної закупівлі становила майже 14 млн гривень.

За результатами проведеного Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби України моніторингу, встановлено порушення вимог законодавства про публічні закупівлі, зокрема, питання відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

Насамперед, тендерна документація містить вимогу щодо надання у складі тендерної пропозиції учасника дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що є дійсним на дату розкриття тендерних пропозицій; чи оригінал або копію Декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки. Але вказані документи у ТОВ відсутні.

Отже, замовник безпідставно прийняв тендерну пропозицію підприємства, що призвело до укладення договору за наявності ризику несвоєчасного, неякісного чи неповного виконання робіт.

На початку 2022 року за виконані роботи згідно вказаного договору ТОВ перераховано майже 10,5 млн гривень.

6 грудня Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости