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Росія б’є ракетами Х-55, які Україна передала Кремлю у 90-х, – NYT

Росія б’є ракетами Х-55, які Україна передала Кремлю у 90-х, – NYT

За підсумками Будапештського меморандуму Україна передала багато озброєння Росії як гаранту безпеки. Тепер вони запускають з українських бомбардувальників українські ракети.

Російські війська завдають ударів по Україні ракетами Х-55, які в Україні й виготовлялися. Про це повідомляє видання Фокус із посиланням на The New York Times.

У межах Будапештського меморандуму Україна передала більшу частину ракетного арсеналу росії як гаранту суверенітету та територіальної цілісності. Наразі рф їх використовує для ударів по нашій території.

Ракета Х-55 – це крилата ракета, що має можливість нести ядерну боєголовку. Зс рф зняли боєголовку з неї і запускали її по Україні, щоб перевантажити сили ППО. Крім цього, українська розвідка з’ясувала, що як мінімум 3 ракети Х-55 були вироблені в Україні. Інші дві були вже з бойовою частиною.

Також є ймовірність, що літаки, з яких запускалися ці ракети, теж належали Україні. Їх у 1990-х роках передали росії.

«Передано всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз проти нас із цих бомбардувальників запускають ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США», – заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він додав, що з моменту повномасштабної війни рф виробила 240 крилатих ракет Х-101 та майже 120 «Калібрів». За місяць російська оборонка може виробляти до 40 ракет.

Агентство Телевидения Новости

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