Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:28
Просмотров: 110

Для пошуку Пунктів Незламності створено бот-помічник

Для пошуку Пунктів Незламності створено бот-помічник

Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, створено мережу Пунктів Незламності.

А щоб було швидше та зручніше їх знайти – розробили та запустили спеціальний бот-помічник @nezlamnistbot

Тут можна отримати інформацію про:

– роботу пунктів;

– їхні адреси;

– послуги, які там можна отримати.

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади.

Інформація у боті щоденно оновлюється.

На випадок відсутності зв’язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 