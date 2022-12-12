На Харківщині відновлюють автобусні маршрути, триває розчищення доріг від наслідків бойових дій

У деокупованих районах регіону зараз функціонує понад 20 пасажирських автобусних маршрутів. Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на території Харківської області до повномасштабного вторгнення рф в Україну функціонувало 285 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Наразі працює – 138. Зокрема, на деокупованих територіях на сьогодні вдалося відновити 23 маршрути:

– Харків – Куп’янськ;

– Харків – Слобідське;

– Харків – Новопокровка;

– Харків – Мала Рогань;

– Харків – Черкаська Лозова;

– Харків – Кутузівка;

– Харків – Барвінкове через Ізюм;

– Харків – Старий Салтів;

– Харків – Елітне;

– Харків – Ізюм;

– Харків – Великий Бурлук;

– Харків – Балаклія;

– Старий Салтів – Вовчанськ;

– Харків – Печеніги;

– Харків – Циркуни;

– Харків – Липці;

– Харків – Чугуїв;

– Чугуїв – Чкаловське (через Коробочкине);

– Чугуїв – Велика Бабка через Тетлегу;

– Чугуїв – Базаліївка (через Леб’яже);

– Чугуїв – Малинівка;

– Чугуїв – Есхар;

– Чугуїв – Кочеток.

Також начальник ХОВА зазначив, що через особливості військового стану, близькість до кордонів з рф і невпинний процес розмінування на території області відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово, з урахуванням ремонту автомобільних доріг і мостів.

«Станом на сьогодні працівники Служби автомобільних доріг Харківської області розчистили від наслідків бойових дій 558 кілометрів дорожнього полотна. В результаті ворожих обстрілів в регіоні пошкоджено 30 мостів, працівники САД забезпечили 16 тимчасових переправ».

Агентство Телевидения Новости