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Активно закликав підтримувати рф: в Чугуївському районі затримали шанувальника «руського миру»

Активно закликав підтримувати рф: в Чугуївському районі затримали шанувальника «руського миру»

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річному чоловіку за фактом публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у с. Нова Гнилиця Чугуївського району підозрюваний активно закликав місцевих підтримувати дії рф.

Перебуваючи у громадських місцях, чоловік систематично виправдовував збройну агресію рф проти України. Колаборант розповідав односельцям наступне: «Коли прийде влада рф, все буде добре, зараз рф у селі облаштуються і підуть далі, на Чугуїв, а потім на Харків».

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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