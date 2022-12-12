Солдатам має бути тепло: харківські волонтери роблять буржуйки на замовлення військових

Буржуйки для фронту – в асортименті. У селищі під Харковом волонтери виготовляють пічки для військових різного розміру – від великих до найменших. В планах зробити ще й переносні.

Геннадій Неманіхін, волонтер Юрій

Кажуть, що 35 квадратів обігріває. Бліндаж же він сам по собі в землі, навіть ця буржуйка обігріє, 100%. Там метал 8-ка

Пономаренко, волонтер

Ще просять у нас маленькі, штурмовики, щоб возити з собою. Вони не сидять, вони завжди в бою. Ще розроблю, придумаєм, посовітуємось з Геннадієм.

Це вертикальна буржуйка. Нас хлопці попросили для дзота, там місця мало, горизонтальну нема куди ставити. А вертикальна становиться. Правда, трошки коротші дровчата будуть. Ну, нічого.

Самі замовлення приймають, самі пічки виготовляють, самі ж відвозять військовим.

Віталій, слюсар

Це ножки, щоб буржуйка стояла на ножках. Таким образом.

Костянтин Волков, зварювальник

Обварить крышки, двери, варочную поверхность, піддувало.

Юрій Пономаренко, волонтер

Один момент тільки, признаюсь чесно, було: дверку зробили меншу. А потім виришили, що краще більше.

Для військових ці пічки безкоштовні, тож працюють волонтери за ідею. У Віталія воює брат, Костянтин не може сидіти без роботи.

Костянтин Волков, зварювальник

Ну, а кто, как не мы? Большинство сидит дома, жрет гуманитарку и без денег никто не хочет ничего делать. А мы пришли, делаем. Ну, нам волонтеры помогают продуктовыми надорами. Раз в неделю выдают и все. Привезли материал, мы выработали и ушли. Вот у нас Геннадий, главный поставщик работи.

Геннадій забезпечує військових теплом з 2015. Цього року найбільша кількість буржуйок поїхала на Херсонський напрямок.

Геннадій Неманіхін, волонтер

Реактивний кримський дивізіон, ми відправили туди 30 штук. Кракену багато відправили. А так 5, 2… 10 штук відправили ППОшникам нашім. Поначалу купляли труби заготовки по 26 грн кг. Потім ми найшли труби по 16 грн кг ф ми забрали їх там всі, які були. Ми робим для ЗСУ безкоштовно, ні копійки не беремо. Ми ще і консервацію, і печенье даєм.

Спочатку пічки робили з використаних газових балонів, а коли вони значно подорожчали – перейшли на труби, які вдавалося дістати. Так, влітку знайомі волонтерів віддали їм трубу з непрацюючої кочегарки. Кожну посилку комплектують смачним привітом від волонтерів. Відповідальна – дружина Геннадія, вона придумала й назву проекту.

Світлана Неманіхіна, волонтер

Подаруй тепло солдату: з теплом від серця до серця. Ось ми і передаємо тепло від кожної людини, хто дав якісь кошти, хто допоміг нам. Збираємо консервацію, яку зробили жінки нашого селища і ми це все передаємо солдатам: варення, печиво, печуть кекси. У нас люди золоті зібралися. Є одна в нас подушки шиє, вона кожного разу дає нам багато подушок. Ми влітку дали клич в ФБ: якщо кожна жінка хоча б 10 банок для нас заготовить – це буде дуже гарно. І з того часу телефон в мене розривається. Ще відерця ми закупили і деяку консервацію сразу в відеречка. Їздили в Козачу Лопань, далі ще. І танкістам возили. В Барвінкове возили прибори нічного бачення. Багато їздили по нашій області.

Юрій Пономаренко, волонтер

Для нас найцінніше – це наша перемога та щоб солдату було там тепло. Якщо буде тепло і він буде сухий – то все буде добре. Перемога буде за нами.

Зараз волонтери працюють в залежності від наявності електроенергії. Кажуть, потрібен генератор, щоб виробництво не зупинялося.





Агентство Телевидения Новости