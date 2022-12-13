Відразу дві багатоповерхівки палали на Нових Домах

Перша пожежа сталася о 12:03 на вулиці Харківських дивізій, 14, повідомляють у ГУ ДСНС Харківській області. У житловому 10-типоверховому будинку на рівні 5-го та 6-го поверхів горіли електрощитові на площі 2 кв.м. Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їх евакуацію.

Вони вивели на свіже повітря 7-ро людей. Пожежу на допомогою 2-х вогнегасників загасили о 12:34. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі.

О 20:38 Ощепкова, 16 сталось загоряння на кухні у квартирі на 2-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Під час проведення розвідки вогнеборці 11-ї ДПРЧ відшукали у задимленій оселі її господаря, 1973 року народження, і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя. На кухні горіли домашні речі та всілякий непотріб на площі 5 кв.м. Пожежу загасили о 21:30. Її причина встановлюється.

Агентство Телевидения Новости