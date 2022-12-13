Дефіцит електроенергії залишається значним, Укренерго

Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним, повідомляють в Укренерго

Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад. На сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ.

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення.

Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Агентство Телевидения Новости