100% із запланованих котелень в Харківській області вже в роботі

Наразі в Харківській області запущено 518 котелень.

«Готуючись до опалювального сезону, ми запустили всі 518 котелень, які були в планах. Однак це не означає, що ми маємо тепло у всіх домогосподарствах. Адже у нас є такі міста як Куп’янськ та Ізюм, де багато руйнувань і нині швидко їх відновити неможливо», – розповів Олег Синєгубов.

За словами очільника ХОВА, зараз немає змоги відновлювати ті приватні будинки, які унаслідок обстрілів були зруйновані повністю. Під час дії воєнного стану допомога надаватиметься тим домогосподарствам, які мають невеликі пошкодження.

Він додав, що кожного дня в Харківській області тривають роботи з розмінування. Наразі в регіоні працюють 22 піротехнічних розрахунки ДСНС, а це 112 осіб особового складу. В період з 8 вересня вони обстежили майже 2 000 га території, 250 км автомобільних доріг, 580 км ліній електропередач, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів. У зв’язку з погодними умовами піротехнікам зараз складно нарощувати темп роботи. Загалом з початку деокупаційних заходів на Харківщині було знешкоджено більше 46 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Очільник ХОВА розповів і про стан доріг та автобусних маршрутів на теренах регіону. Він зазначив, що через особливості військового стану, близькість до кордонів з агресором і невпинний процес розмінування відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово, з урахуванням ремонту автомобільних доріг і мостів. Станом на 12 грудня дорожники розчистили 558 кілометрів дорожного полотна від наслідків бойових дій. Крім того, через обстріли в області було пошкоджено 30 мостів, проте замість них було створено 16 тимчасових переправ.

На сьогоднішній день в Харківської області функціонує 138 автобусних маршрутів. До початку повномасштабного вторгнення рф в Україну їх було 285 – приміських та міжміських. Зараз же на деокупованих територіях їх кількість сягає 23, а саме:

Харків – Куп’янськ;Харків – Слобідське;Харків – Новопокровка;Харків – Мала Рогань;Харків – Черкаська Лозова;Харків – Кутузівка;Харків – Барвінкове через Ізюм;Харків – Старий Салтів; Харків – Елітне;Харків – Ізюм; Харків – Великий Бурлук;Харків – Балаклія;Старий Салтів – Вовчанськ;Харків – Печеніги;Харків – Циркуни;Харків – Липці;Харків – Чугуїв;Чугуїв – Чкаловське (через Коробочкине);Чугуїв – Велика Бабка через Тетлегу;Чугуїв – Базаліївка (через Леб’яже);Чугуїв – Малинівка;Чугуїв – Есхар;Чугуїв – Кочеток.

Агентство Телевидения Новости