Обстріл Куп’янска, слідчі задокументували злочин

Найбільше від атак окупантів потерпає Куп’янський район.

12 грудня під ворожий вогонь потрапили смт Шевченково, Дворічна та село Новомлинськ.Вранці 13 грудня військові рф вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську.

Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа.

В результаті подій загиблих та постраждалих осіб немає.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости