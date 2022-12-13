Сегодня 11:43
Просмотров: 81
Обстріл Куп’янска, слідчі задокументували злочин
Найбільше від атак окупантів потерпає Куп’янський район.
12 грудня під ворожий вогонь потрапили смт Шевченково, Дворічна та село Новомлинськ.Вранці 13 грудня військові рф вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську.
Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа.
В результаті подій загиблих та постраждалих осіб немає.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.