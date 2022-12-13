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Обстріл Куп’янска, слідчі задокументували злочин

Обстріл Куп’янска, слідчі задокументували злочин

Найбільше від атак окупантів потерпає Куп’янський район.

12 грудня під ворожий вогонь потрапили смт Шевченково, Дворічна та село Новомлинськ.Вранці 13 грудня військові рф вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську.

Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа.

В результаті подій загиблих та постраждалих осіб немає.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости

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