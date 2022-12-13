У Харкові обіцяють сильну ожеледицю

Сьогодні, у Харківській області очікується сильний мокрий сніг та ожеледиця. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

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Рекомендації, як уберегтися від травм у період ожеледиці:

Обов’язковим правилом є носіння відповідного взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Фахівці також радять взуття з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків.Літнім людям можна порекомендувати використовувати палиці або хоча б одну палицю для кращої стійкості.Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу також небезпечні для здоров’я. Також не варто без потреби виходити на вулицю, якщо ви захворіли або відчуваєте слабкість.Придбайте «льодоступи» та надягайте їх на підошви та каблуки вашого взуття. Або зробіть подібний захист власноруч: наклейте двосторонню липку стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть її піском.При ходьбі по слизькій поверхні руки повинні бути вільні для балансування. Краще не тримати їх в кишенях, а також не нести сумки в руках. Оптимальний варіант в такому випадку – носити рюкзаки.Обходьте металеві кришки люків, адже вони, як правило, покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що також дуже небезпечно.Тримайтеся якомога далі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку дуже небезпечними є бурульки, які намерзають на дахах будинків.Не перебігайте проїжджу частину під час снігопаду та в ожеледицю. Пам’ятайте, що за умов ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.Також не забуваємо про правила пересування: не поспішати і не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність послизнутись.Якщо ви впали й через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, помітили пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт.

Агентство Телевидения Новости