Прощай коридор у Крим: підірвано міст між Мелітополем та Бердянськом

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про пошкодження автомобільного мосту, через який проходить дорога у напрямку до Бердянська. Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

«У Мелітополі «втомився» міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка», — повідомив він. Федоров пояснив, що цей міст є стратегічно важливим для російських військ. Окупанти активно використовували його для перекидання своєї техніки на схід. Він зазначив, що споруда мала стратегічне значення, а також порівняв подію з підривом Кримського мосту. Глава Мелітополя вважає, що цей інцидент свідчить про те, що незабаром окуповані території будуть звільнені Збройними силами України. «ЗСУ вже поряд. Втікати будете, не озираючись», — заявив Іван Федоров окупаційним силам.

Зазначимо, що пошкодження мосту в селі Костянтинівка також підтвердив колаборант Володимир Рогов, призначений членами окупаційної «адміністрації» Запорізької області. За його словами, вибух стався внаслідок детонації заздалегідь встановленої вибухівки. Він звинуватив Україну у спробах порушити постачання життєво важливих вантажів між окупованими територіями Запорізької та Херсонської областей.

За даними російських ЗМІ, у опори було попередньо закладено вибуховий пристрій. Також повідомляється, що, незважаючи на вибух, міст зміг вистояти. Проте через просідання дорожнього полотна рух проїжджою частиною припинено. «Удар мостом у Мелітополі — це перша серія другої частини драми під назвою «Залишаючи Херсон». Коли буде друга та третя серія та Хаймерси розіб’ють «коридор із Криму» — тоді розпочнеться частина третя — «Вихід». Варіантів немає, артерії буде перебито у будь-якому випадку», — пишуть проросійські блогери.

Агентство Телевидения Новости