На Харківщині в полях лишається до 70% урожаю кукурудзи

Збиранню кукурудзи на Харківщині завадили несприятливі погодні умови. Відтак, на початок грудня в полі лишалося до 70% урожаю зернової. Станом на 1 грудня було обмолочено 33% (42,5 тис. га) засіяних кукурудзою площ, із яких зібрали 223,1 тис. тонн за врожайності 52,95 ц/га. Разом з тим, урожайність кукурудзи трохи перевищує торішні показники: 2021-го зібрали 47,3 ц/га.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Кількість опадів у вересні на більшій частині регіону становила 60-85 мм, або 120-180% місячної норми. У жовтні дощів було ще більше: 95-135 мм або 215-300% місячної норми. Через це затрималися й жнива соняшнику.

Як результат – збирання взимку призведе до збільшення собівартості продукції. В обласній адміністрації пояснили, що обов’язково буде потрібне досушування зерна, а вартість цієї процедури висока, тому частина врожаю кукурудзи та соняшнику може залишитися на полях на зиму і аграрії збиратимуть її, коли з’явиться така можливість.

Зимівка кукурудзи у полі також несе певні ризики. Це гарантоване ураження зерна грибковими хворобами та накопичення у ньому мікотоксинів, що, відповідно, призведе до зниження вартості продукції.

Загалом в області цього року зібрано 1,62 млн тонн зернових (в тому числі кукурудзи). Це значно менше, ніж торік, коли з полів прибрали близько 4,8 млн. тонн зерна. Завадила не так погода, як агресія рф, адже частина області понад півроку перебувала під окупацією, сільгоспроботи там не здійснювалися.

Агентство Телевидения Новости