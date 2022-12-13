Нідерланди готові створити трибунал для росії в Гаазі

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова до створення нового міжнародного трибуналу у Гаазі. На цьому трибуналі мають бути засуджені керівник російської федерації.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому на перемогу рф в ЕС вже не хто не ставить – питання лише у силі покарання

Країни Балтії та інші європейські країни обурили коментарі президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для росії. Вони офіційно заявили про незгоду з такою позицією.

Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії доправили письмовий демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС.

Повідомляється, що чернетка документа ще минулого тижня була передана представниками Чехії до столиць інших країн ЄС.

Як зазначає Reuters, в ньому критикувалася ідея переговорів з рф з питань європейської безпеки, оскільки раніше москва продемонструвала, що її мета в цьому діалозі — розкол і ослаблення Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю французьким телеканалам заявляв, що нова безпекова архітектура повинна включати гарантії для росії.

За його словами, якщо російський диктатор володимир путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні, то Захід має розглянути, як задовольнити потребу москви у гарантіях безпеки — насамперед щодо питання «наближення НАТО».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон знову сказав, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. Глава держави вважає,що росія потребуватиме гарантій безпеки.

Агентство Телевидения Новости