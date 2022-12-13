У Харків повернули дельфінів

До Харкова повернулася частинаПара евакуйованих дельфінів повернулася до Харкова з евакуації.

Про це Суспільному Харків розповів тренер Владислав Літнєвський, передає “Думка”.

Через повномасштабну війну в Україні сімох дельфінів, двох морських котиків та морську левицю довелось евакуювати до Одеси. Серед тих, хто вже повернувся — дельфіни Злата та Луна.

“Вони дуже люблять коли їх чухають, бо постійно линяють. Коли накопичується цей епітелій, він починає свербіти. Ми цілий день їх вичухуємо”, — розповідає тренер.

За його словами, залишились лише Зевс, Б’юті, бо в них народилась Мрія. Вона була дуже маленька, вона досі харчується молоком і через це її не можна транспортувати.

З Одеси чотирьох дельфінів відправили до Румунії. Вони досі перебувають за кордоном, їх планують повернути згодом.

“Вони нам рідні, вони дуже довго з нами. Ми вкладаємо в них душу, ми піклуємося про них, ми з ними поруч 24/7. Ми дуже близькі з ними”, — каже Літнєвський.

Полярні дельфіни Пломбір та Сніжка до 24 лютого плавали в цьому басейні разом з іншими дельфінами, яких пізніше евакуювали. Після повернення колишніх сусідів поселили окремо, тому що температура води в цьому басейні нині підходить лише білухам, говорить тренер морських тварин.

“Температура води зараз 8 градусів. Вони полярні, живуть в дуже холодних морях. Дуже складно підтримувати купол на басейні, адже постійно зникає електрика, а повітря нагрівається. Якщо вимкнеться світло, він може впасти”, — каже Літнєвський.

За словами тренера, тварини, які повернулися з евакуації, вже адаптувалися.

Агентство Телевидения Новости