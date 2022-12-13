Чи готова Харківщина до зими? Енергетики продовжують відновлювальні роботи в деокупованих селах

Десятки ліній без напруги, сотні будинків без світла – харківські енергетики поступово рухаються деокупованими селами. На швидкість сильно впливає щільність вибухонебезпечних предметів, які знаходять щодня.

Олександр Богданець, працівник «Харківобленерго»

Работаем мы с апреля, начинали работать в Рогани, потом перешли в Ольховку, а теперь сюда, на Циркуны и Тишки. Находили и растяжки, вызывали саперов, руками не трогали, обходили полностью. Без саперов не работаем.

Щодня люди повертаються. Перше питання до енергетиків – коли буде світло.

Олександр Богданець, працівник «Харківобленерго»

Уже люди потихоньку возвращаются. Поначалу мало было, щас все больше и больше каждый день возвращаются в Липцы, в Циркуны. На Липцы уже пустили автобус. Люди возвращаются уже постепенно.

Інна, мешканка с. Водобуд

Хочется электричества. Люди едут, хотят жить дальше и жизнь идет, скажем так. Конечно все ждем. Фонарики хорошо, но если б цены поменьше были. Маме фонарик купили – слава богу, сидит хоть под фонариком. Вчера дочке отправила в Хмельницкий фонарик. Это жизнь, живем.

Найскладніше – відновлювати високовольтні лінії, там, де знищені навіть опори.

Микола Церковний, машиніст автопідйомника

Скільки бачить око – немає світла. Все порушено, все порвано. Кілометрів 30 туди и 30 – туди нема напруги. Люди під’їжджають, хочуть повертатися в свої домівки. Дивлюся, тут багато підприємств – заводи, маленькі фабрики, цехи. Людям треба повертатися і відновлювати життя.

Допомагати колегам на цьому напрямку Микола приїхав з Богодухова. З перших днів війни волонтерив – в збройні сили не беруть за станом здоров’я. Тому – робив бандера-смузі, евакуював людей з Салтівки, допомагав черговим на блок-постах.

Микола Церковний, машиніст автопідйомника

1 березня вже почав вивозити людей, вивіз більше тисячі людей. Багато тварин, черепах, рибок. Спочатку своїх вивіз, а вони подзвонили знайомим, а ті ще комусь подзвонили, так воно і пішло. По 2-3 рейса в день їздив, вивозив людей. Хто скільки давав, ніхто нікого не просив, хто скільки давав на заправку. Все, що зайве давали, я купував на блокпости, раздавав. Пироги жінка пекла, хліб купував розвозив. Цигарки, рукавиці – все що бачив купував і роздавав на блокпостах.

Одну зі своїх автівок – Москвич – чоловік віддав військовим. Нещодавно зустрів його на Ізюмському напрямку – каже, побитий, але й досі служить.

Микола Церковний, машиніст автопідйомника

Він старий, але в нього 86 тисяч було пробігу, він був в ідеальному стані. Хлопці їздять по сьогоднішній день і телефонують дякують за надиний автомобіль. Виручає – і з фаркопом тягають, на багажнику можуть перевозити.

Коли тягнули провід – побачили в кущах щось схоже на протипіхотну міну-пелюстку. Саперів викликали, але чекати на них вже не стали – небезпечний предмет обійшли, працюють далі. Вже повністю відновили електропостачання в Шевченківському районі, в Балаклійському та Ізюмському районах майже всі споживачі вже зі світлом, кажуть в обленерго.

Олександр Кишинський, заступник директора «Харківобленерго»

Є ще такі райони у нас як Боровський, Куп’янський. Ну, на даний час частково ці райони ще обстрілюють. Так як і Вовчанський. Ну, в місті Вовчанськ напруга подана, фактично 100%, тільки після прильотів виконуємо ремонти. І рухаємось в район Ст. Салтова. І залишається ще район, в якому відбуваються повномасштабні бойові дії, це Двурічанський район. Там немає ще зв’язку з персоналом і кількість пошкоджених мереж ми ще не знаємо.

Багато допомоги надходить з-за кордону та інших областей України. Але швидко закрити всі потреби не вдається.

Олександр Кишинський, заступник директора «Харківобленерго»

Ми отримували трансформатори, на жаль, у нас їх пошкоджено дуже багато, це сотні трансформаторів. Але Червоних Хрест допоміг, привіз відразу 29 трансформаторів. З Хмельницького нам приходили трансформатори – там були і німецькі, і Чеські, вони всі встановлюються. Своїх потужностей нам не вистачає, ми не встигаємо їх ремонтувати. Також і технікою нам допомагають. Нам вже надіслали бурильно-кранову установку, нову, яка буде виконувати заміну стояків, екскаватори прийшли… Допомагають, ми дякуємо за це.

Зараз в 8 районах області – пошкоджених бойовими діями та деокупованих – працюють більш ніж півтори тисячі енергетиків.





Агентство Телевидения Новости