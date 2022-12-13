Внутрішньо переміщені особи тепер можуть у «Дії» змінити місце реєстрації або скасувати свій статус

У застосунку «Дія» для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з’явилися функції зміни місця реєстрації та скасування статусу ВПО.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер це можна зробити у кілька кліків — без походів до держорганів, заповнення там документів та очікувань на рішення чиновника, пише Громадське.

Щоб скористатися послугами, потрібно перейти в меню своєї довідки ВПО. Проте важливо фізично перебувати в місці тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Федоров нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення уряд додав у «Дію» можливість отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та оформити регулярні виплати від держави. Майже за 10 місяців понад 1,4 мільйона українців скористалися цією послугою.





Агентство Телевидения Новости