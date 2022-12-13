Вилучення психотропів на майже мільйон гривень: подробиці затримання наркодилера-оптовика в Харкові

Харків’янин займався збутом гуртових партій психотропів, які розповсюджував через «мастер-клади» – великі закладки. Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили понад півтора кілограми «Альфа-PVP». Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області (УБН) в ході відпрацювання м. Харкова затримали 26-річного місцевого мешканця, який, за отриманою напередодні інформацією, займався збутом заборонених речовин.

Встановлено, що зловмисник співпрацював з двома наркокрамницями в Інтернеті. Він отримував гуртові партії психотропів, які зберігав у спеціально орендованій для цього квартирі. Там він їх фасував на дози та розкладав по місту у вигляді «мастер-кладів» – великих закладок. За наявною інформацією, щомісяця він збував понад три кілограми заборонених речовин, отримуючи за таку «роботу» близько 100 тисяч гривень.

Оперативники УБН спільно зі слідчими Харківського районного управління поліції №1 провели обшуки за місцем мешкання чоловіка та на його орендованій квартирі, де виявили півтора кілограма психотропної речовини «Альфа-PVP», електронні ваги з залишками психотропної речовини, засоби для фасування та мобільні телефони. Крім того, поліцейські встановили місця де фігурант вже встиг зробити «мастер-клади», звідки загалом вилучили 16 згортків з психотропом.

За попередніми підрахунками, вартість вилученої забороненої речовини за цінами «чорного» ринку – близько мільйона гривень.

Слідчі повідомили наркодилеру про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – а це незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 268 тисяч гривень.

Відповідно до санкції інкримінованої зловмиснику статті йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Процесуальне курівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська окружна прокуратура м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости