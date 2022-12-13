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13.12.2022 23:59
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На 13 грудня в Україні прогнозують до 11° морозу, сніг та ожеледицю

На 13 грудня в Україні прогнозують до 11° морозу, сніг та ожеледицю

У середу сніг очікується в Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях, а також на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині, на дорогах ймовірна ожеледиця, температура протягом доби 1-6° морозу; вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях 6-11° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, пише Укрінформ.

«Уночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Температура протягом доби 1-6° морозу; вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла», –  йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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