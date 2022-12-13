США готуються відправити Україні систему ППО Patriot. Очікується схвалення міністра оборони – CNN

Сполучені Штати фіналізують свої плани щодо відправлення Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, які мають підсилити захист від російських ракетних атак.

Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох джерел, зокрема на високопоставленого чиновника Білого дому, пише Громадьке.

План Пентагону щодо Patriot має ще схвалити американський міністр оборони Ллойд Остін. А після цього рішення передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

Троє чиновників сказали, що схвалення Остіна вже очікується. І, за їхніми даним, про рішення відправити ЗРК можуть оголосити уже цього тижня.

Також джерела сказали, що після цього Patriot зможуть відправити найближчими днями. Українців навчатимуть ними користуватися на американській базі в Графенвері (Німеччина).

Наразі невідомо, скільки ракетних установок планують надіслати США. Типова батарею Patriot складається з радара, який виявляє та супроводжує цілі; командного пункту та до 8 пускових установок по 4 ракети у кожній.

Ці ЗРК використовують США та їхні союзники. Комплекс застосовують для забезпечення протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.

Джерела CNN вказують, що Patriot будуть найефективнішою системою ППО великої дальності, яку надсилали в Україну.

Прохання про Patriot

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав розмістити в Україні Patriot ще у квітні 2021 року, коли росія тільки починала стягувати війська до українського кордону, але досі ці системи ми не отримали.

Після початку повномасштабного вторгнення росії українська влада регулярно закликає партнерів передати ці системи ППО. Зокрема обговорення щодо Patriot активізувалися на тлі масованих ракетних атак росії. Наприклад, Польща просила Німеччину відправити ЗРК Patriot в Україну. Але зрештою Міноборони Німеччини заявило, що вони зацікавлені залишити системи ППО Patriot в інтегрованій системі НАТО.

Агентство Телевидения Новости