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Обстріл Куп’янського району: горіла 2-поверхова адмінбудівля

Обстріл Куп’янського району: горіла 2-поверхова адмінбудівля

За добу з 13 по 14 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій будівлі. Інформація про подію надійшла о 05:50. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 400 кв. метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати. Рятувальники працювали, постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів. На місці події працювало 4 одиниці техніки ДСНС та 20 чоловік особового складу.

На одній з пожеж, що трапилась з побутової причини у Новобаварському району Харкова, вогнеборці врятували 2 людей і 5 евакуювали.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости

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