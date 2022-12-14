Мінус 740 окупантів за добу, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 грудня. 294 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщане Луганської області та Новосадове Терни – Донецької.

У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим “указом” окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ.

В ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил російської федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости