Петиція на сайті президента щодо ветування законопроєкту про реформу містобудування набрала понад 25 тисяч голосів

Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення її парламентом.

Тепер петицію має розглянути глава держави. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництва фактично розв’язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництва та документації за цим проєктом можуть здійснювати приватні фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Якщо закон буде ухвалено більшістю депутатів Верховної Ради на наступній сесії, процес хаотичної забудови наших міст та осквернення історичних пам’яток буде прискорено», – йдеться у тексті петиції.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт №5655. За нього проголосували 228 депутатів.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.

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