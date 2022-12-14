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60 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній та пропагандистській діяльності затримала харківська поліція

60 підозрюваних у диверсійно-розвідувальній та пропагандистській діяльності затримала харківська поліція

За минулу добу харківська поліція опрацювала 1365 повідомлень громадян про правопорушення.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1412 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 60 осіб.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3705 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) – 3291 та за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України – 356.  

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости

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