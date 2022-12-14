Росіяни вранці атакували Україну дронами: удару завдано по столиці і Київській області

Близько 6:00 в середу, 14 грудня, повітряну тривогу оголошували у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький. На Київщині тривога тривала найдовше – до 9:10.

Незабаром почали з’являтися повідомлення про те, що на Київщині (зокрема, на околицях Києва і в самій столиці) чути вибухи. Про це повідомляє УНІАН.

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що працює протиповітряна оборона.

Столичний міський голова Віталій Кличко пізніше повідомив, що у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. “Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце”, – зазначив він.

Як сповістили в КМВА, за попередньою інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Речниця ДСНС Водолага повідомила «Суспільному», що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.

Кличко інформував, що до 7:25 вже було збито значну кількість іранських дронів-камікадзе. «У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«шахедів», – зазначив він.

Голова ОВА Олексій Кулеба також підтвердив, що більшість безпілотників збиті силами ППО в області. Він також натякнув, що окупанти мали на меті атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня», – зазначив він.

В Офісі президента поінформували про «прильоти» у селі Вишневе на Київщині та показали фото пошкоджених внаслідок атаки будинку та автомобіля.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попереджав, що можлива друга хвиля атаки безпілотників.

Близько 9:00 у КМВА повідомили, що над Києвом та областю збили вже 13 безпілотників.

«Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав один зі збитих безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкову атаку російських окупантів на Київ.

“Цей ранок терористи почали з 13 “Шахедів”. Попередньо, всі 13 збито українською ППО. Молодці, пишаюся. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени”, – зазначив президент у своєму відеозверненні.

Агентство Телевидения Новости