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На Чугуївщині прокурори вилучили сотні російських підручників

На Чугуївщині прокурори вилучили сотні російських підручників

Правоохоронці виявили і вилучили чергову партію російських підручників з українського закладу освіти. Цього разу – з ліцею у селищі Хотімля на Чугуївщині.

Так, 13 грудня прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у навчальному закладі та вилучили близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти.

Крім того, виявлено і три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом з додатками, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Огляд проведено в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, харківські правоохоронці вже не вперше знаходять навчальні матеріали видавництва держави-агресорки на деокупованих територіях. Наприклад, у листопаді у ліцеї деокупованого Куп‘янська вилучено понад 5 тисяч російських підручників та атестати.

Агентство Телевидения Новости

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