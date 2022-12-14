Протягом доби аварійні відключення не застосовувалися, але дефіцит електроенергії зберігається – Укренерго

Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень – всі 13 БПЛА було збито.

Вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання.

Агентство Телевидения Новости