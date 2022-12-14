Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 74

Вдарив пенсіонера по голові та забрав гроші: в селищі Високий затримано грабіжника

Вдарив пенсіонера по голові та забрав гроші: в селищі Високий затримано грабіжника

До чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернувся 72-річний мешканець селища Високий.

Чоловік повідомив, що на вулиці на нього напав невідомий, вдарив по голові, забрав гаманець з грошима у сумі 9200 гривень та втік у невідомому напрямку.

Під час патрулювання селища працівники групи реагування патрульної поліції затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився раніше судимий 33-річний мешканець селища Хорошеве.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що того вечора зловмисник перебував у супермаркеті та помітив, як потерпілий у банкоматі знімав готівку. Коли пенсіонер попрямував додому, нападник пішов за ним та вдарив кулаком по голові. Чоловік упав на землю, а зловмисник витягнув з його сумки гаманець та втік.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 