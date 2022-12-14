Вдарив пенсіонера по голові та забрав гроші: в селищі Високий затримано грабіжника

До чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернувся 72-річний мешканець селища Високий.

Чоловік повідомив, що на вулиці на нього напав невідомий, вдарив по голові, забрав гаманець з грошима у сумі 9200 гривень та втік у невідомому напрямку.

Під час патрулювання селища працівники групи реагування патрульної поліції затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився раніше судимий 33-річний мешканець селища Хорошеве.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що того вечора зловмисник перебував у супермаркеті та помітив, як потерпілий у банкоматі знімав готівку. Коли пенсіонер попрямував додому, нападник пішов за ним та вдарив кулаком по голові. Чоловік упав на землю, а зловмисник витягнув з його сумки гаманець та втік.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости