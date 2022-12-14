Проїзд дорогами державного значення забезпечено, – Служба автодоріг

Про погодні умови за добу інформує Служба автомобільних доріг у Харківській області: 13 грудня близько 14:00 з південної частини області почались опади у вигляді слабкого дощу, який поступово перейшов в мокрий сніг. Увечері температура повітря почала знижуватися нижче 0 °С, що спричинило налипанню мокрого снігу та ожеледиці. Заради запобігання ДТП, було прийнято рішення перекрити рух для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 т. Вранці рух біло відновленно. На ранок 14 грудня хмарно, подекуди опади у вигляді слабкого снігу. В більшій частині області спостерігається низова хуртовина. Температура коливається від -3°С до –6 °С.

В роботі над забезпеченням проїзду в області було задіяно 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників. На Харківщині було використано 1237 м3 піщано-сольової суміші. Стан покриття на дорогах – мокре. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.

«Просимо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху. Дорожня служба працює.

Для звернень громадян дія єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі: +38 067 400 60 80», йдеться в повідомленні Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости