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Через нестачу вчителів студенти та викладачі університетів проводять уроки для школярів з деокупованих громад Харківщини

Через нестачу вчителів студенти та викладачі університетів проводять уроки для школярів з деокупованих громад Харківщини

У звільнених населених пунктах області триває відновлення навчального процесу. Через повномасштабне вторгнення рф зруйновано не тільки заклади освіти, а й зменшилася кількість педагогів.

Нагадаємо, проблему нестачі вчителів було піднято під час візиту до регіону Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Тоді за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова до онлайн-навчання вирішили запросити викладачів та студентів закладів вищої освіти.

➡️ «До викладання шкільних дисциплін, зокрема і на деокупованих територіях, доєдналися 44 здобувачі освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та 16 представників Харківської гуманітарно-педагогічної академії», – зазначили в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.

Серед дисциплін, до яких залучили нових спеціалістів: українська мова та література, географія, історія і право, біологія, хімія, англійська та німецька мови тощо.

Наразі через обстріли рф ще не в усіх школах вдалося відновити навчальний процес. Так, у Вовчанській громаді нараховується 18 закладів загальної середньої освіти, з них 6 запрацювали з 1 грудня дистанційно.

Загалом, за даними департаменту, до початку повномасштабного вторгнення рф у Харківській області нараховувалося 21 525 вчителів, наразі їхня кількість зменшилася до 18 574 осіб.

Агентство Телевидения Новости

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