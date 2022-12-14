Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

У кримінальному провадженні, що перебуває під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, керівником обласної прокуратури повідомлено про підозру голові однієї із селищних рад Харківської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2020 році між селищною радою Дергачівського району (нині — Харківського району) та підприємством укладено договір. Угода стосувалась капітального ремонту будівлі ліцею на території Дергачівського району на суму понад 4 млн гривень.

Але не про учнів навчального закладу подбав посадовець, а про власне збагачення. Селищний голова та директор підприємства увійшли у злочинну змову, відповідно до якої чиновник погодився забезпечити зі свого боку підписання актів щодо прийняття робіт за вищевказаним договором без їх фактичного виконання в повному обсязі.

Так, селищний голова як замовник не здійснював контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту ліцею. При цьому підрядник фактично не організував проведення та виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором.

У подальшому селищний голова підписав акти приймання виконаних будівельних роботі, розуміючи, що в них вказані завідомо неправдиві відомості. Саме ці документи стали підставою для перерахування бюджетних коштів, якими і заволоділи посадовець та директор підприємства.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено близько 400 тисяч доларів.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости