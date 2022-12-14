Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:32
Просмотров: 90

З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець

З України через війну виїхали 20% від фактичного населення – Лубінець

Майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни.

Повідомив про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді в медіацентрі “Україна-Укрінформ” 14 грудня

“7 млн 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихисток за кордоном – це 20% від фактичного населення всієї нашої держави”.

4 млн 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави, з них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім’я має одного чи більше дітей”.

Лубінець додав, що 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території. З міст та селищ, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи,  вивезено 46 тисяч українців.

 Станом на 1 грудня 2021 року чисельність населення України оцінювалася в 41,208 млн осіб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 