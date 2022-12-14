У Харкові готують до друку нотатки з окупації вбитого письменника Вакуленка

У Харкові готують до друку нотатки з окупації дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого застрелили загарбники.

Про це в коментарі Укрінформу сказала директор музею Тетяна Пилипчук.

«Зараз щоденник у нас на тимчасовому зберіганні, але мама Володимира готова нам передати його на постійне зберігання. І так само ми поговорили про архів, можливо, і його передадуть у наш музей. Щоденник ми вже оцифрували, розшифрували. Це, скоріше, не щоденник (коли щось записується щодня і датується), а записки, його рефлексії, дуже швидкі реакції на те, що відбувається, буквально опис того, що бачив в окупації, те, що відчував. Ці записки документальні. В них дуже багато правок. Із тексту видно, що Володя писав це не для себе, а для нас. Із записами зараз працюють текстологи, готують їх до друку», – сказала Пилипчук.

Демонструватися щоденник поки не буде, оскільки літмузей, як і інші заклади, в умовах воєнного стану зорієнтований на збереження колекції, оригінали не виставляються.

Агентство Телевидения Новости