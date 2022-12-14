Папа Римський закликав святкувати Різдво скромніше, а гроші передати Україні

Папа Римський Франциск закликав вірян відсвяткувати Різдво скромніше, а заощаджені кошти передати Україні. Про це він сказав під час загальної аудієнції у середу, 14 грудня, повідомляє Vatican News.

Понтифік закликав молитися за український народ, який багато страждає.

“Святкувати Різдво, влаштовувати свято – чудово. Але проведемо скромніше Різдво, зі скромними подарунками. А зекономлене відправимо українському народові, який цього потребує. Там великі страждання, там голодують та страждають від холоду. Багато людей помирають через те, що поблизу немає лікарів та медперсоналу”, – сказав Папа Франциск.

Він закликав святкувати Різдво з народом України у серцях.“

Не забуватимемо: Різдво – так, у мирі з Господом – так, але з українцями в серці. І зробимо цей конкретний жест для них”, – наголосив Папа Римський.

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