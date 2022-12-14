На Харківщині продовжуємо облаштовувати існуючі та відкривати нові «Пункти Незламності»

302 Пункти обладнані електрогенераторами, інтернет-зв’язком, місцями для відпочинку, є теплі речі, аптечки, ігрові зони для дітей тощо.

Щодня люди приходять зарядити гаджети, або ж щоб скористатися інтернетом, поідомили в ХОВА.

У деяких «Пунктах Незламності» поліцейські надають психологічну допомогу громадянам. Є Пункти, де активісти організували плетіння сіток для наших бійців ЗСУ. У багатьох громадах ці приміщення стають пунктами опори та єднання.

Дякую районним військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування за активну участь в оснащені «Пунктів Незламності». Нагадаю, що кожного дня інспектуємо роботу Пунктів. Кожен має бути в повній готовності!

Дізнатися про місце найближчого до вас «Пункту Незламності» тепер можна і за допомогою чат-бота помічника @nezlamnistbot.

Агентство Телевидения Новости