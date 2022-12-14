Перша леді закликала учасників Міжнародної конференції у Франції допомогти Ізюмській лікарні

Під час візиту до Франції на Міжнародній конференції на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період Олена Зеленська розповіла про енергетичну та медичну ситуацію в Україні, повідомили в ХОВА

За попередніми підрахунками, ворожих обстрілів зазнали понад 1100 об’єктів медичної сфери, 140 з них знищені повністю.

У межах виступу перша леді України Олена Зеленська закликала спільноту допомогти ізюмській лікарні. Медзаклад зазнав значних пошкоджень від дій окупантів, а близько 70% техніки було знищено або викрадено росіянами під час окупації.

Особливу увагу приділили медперсоналу. Перша леді України розповіла про лікаря-травматолога Юрія Кузнєцова. 6 березня він заступив на свою нічну зміну, яка тривала до деокупації міста у вересні.

Пацієнтів та частину техніки довелося перенести у підвал. Майже увесь час без опалення, світла та води доводилось надавати медичну допомогу в таких нелюдських умовах.

«Увесь масштаб війни неможливо вмістити у відчуттях однієї людини, але можна точно сказати, завдяки чому Україна попри все стоїть: ми всі змогли стати більшими, ніж були до війни. Щоб захиститись, українці щодня роблять більше, ніж могли уявити самі», – зазначила Олена Зеленська.

Підтримати медиків може кожен охочий. За ініціативою Президента України на u24.gov.ua триває збір на відновлення українських медзакладів та забезпечення генераторами лікарень, де наш медичний фронт продовжує рятувати життя попри все. Долучитись можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости