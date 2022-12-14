Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:31
Просмотров: 73

Нова пошта облаштувала у Харкові бетонне укриття

Нова пошта облаштувала у Харкові бетонне укриття

Харків ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти нищать його інфраструктуру, гинуть цивільні. Тому безпека міста та його мешканців – нині у пріоритеті. Про неї подбала і Нова пошта.

Олексій Агілов, директор філії Нової пошти у Харкові

Це укриття з залізобетону, воно має генератор, воно має Старлінк, всередині можна попити чаю, обігрітися. Ми встановили це укриття для мирного населення, для цивільних, для наших клієнтів

Розраховане укриття на 50 осіб. У разі блекауту саме сюди можна прийти, щоб не опинитись в інформаційному вакуумі та мати можливість зателефонувати рідним.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації

Нова пошта не залишилась осторонь і підтримала ініціативу Президента стосовно пунктів незламності. В нього є свій графік, зазначений пункт укриття готовий як пункт незламності в робочий час.

Родзинка укриття – зовнішнє оздоблення. Художник зобразив на стінах візитівки Харкова, аби підняти дух мешканцям міста:

Роман Партола, представник об’єднання «Kailas-V»

Главный лейтмотив всей картины – это, конечно, мирная жизнь. Всем ее хочется, все ее ждут, все надеются и верят. И это – главное.

У планах Нової пошти встановити подібні захисні споруди і в інших регіонах України. Після Миколаєва та Харкова – на черзі Херсон.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 