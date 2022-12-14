Нова пошта облаштувала у Харкові бетонне укриття

Харків ледь не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти нищать його інфраструктуру, гинуть цивільні. Тому безпека міста та його мешканців – нині у пріоритеті. Про неї подбала і Нова пошта.

Олексій Агілов, директор філії Нової пошти у Харкові

Це укриття з залізобетону, воно має генератор, воно має Старлінк, всередині можна попити чаю, обігрітися. Ми встановили це укриття для мирного населення, для цивільних, для наших клієнтів

Розраховане укриття на 50 осіб. У разі блекауту саме сюди можна прийти, щоб не опинитись в інформаційному вакуумі та мати можливість зателефонувати рідним.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації

Нова пошта не залишилась осторонь і підтримала ініціативу Президента стосовно пунктів незламності. В нього є свій графік, зазначений пункт укриття готовий як пункт незламності в робочий час.

Родзинка укриття – зовнішнє оздоблення. Художник зобразив на стінах візитівки Харкова, аби підняти дух мешканцям міста:

Роман Партола, представник об’єднання «Kailas-V»

Главный лейтмотив всей картины – это, конечно, мирная жизнь. Всем ее хочется, все ее ждут, все надеются и верят. И это – главное.

У планах Нової пошти встановити подібні захисні споруди і в інших регіонах України. Після Миколаєва та Харкова – на черзі Херсон.





Агентство Телевидения Новости