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В Харкові на пожежах загинули двоє людей за добу

В Харкові на пожежах загинули двоє людей за добу

За добу з 14 по 15 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

У Куп’янському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у двоповерховій адміністративній будівлі. Інформація про подію надійшла о 06:00. На місце виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття горіла зруйнована двоповерхова адміністративна будівля на загальній площі 50 кв. метрів. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 06:10 вогонь вдалось локалізувати, о 10:50 ліквідувати. Рятувальники працювали постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів.

За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин загинуло двоє людей. Події трапились у Індустріальному та Слобідському районах Харкова. Також вогнеборці врятували 1 чоловіка на пожежі, що трапилась у м. Валки Богодухівського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 280 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости

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