Нічний обстріл Куп’янська: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти наносили удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані.

Близько 23:45 год у Куп’янську в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.

Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 280 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости