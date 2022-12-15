Частина Балаклії залишилася без електропостачання

У зв’язку з аварійною ситуацією на високовольтній лінії електропередач напередодні ввечері зникло електропостачання частини абонентів Балаклійської громади.

На даний час проводиться заживлення по резервній схемі, у зв’язку з чим мешканців просять максимально обмежити використання електроприладів. Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

Без світла залишаються селища Лагері, Вербівка та частина приватного сектору Балаклії.

На водозабір подана напруга, йде процес заповнення системи. Ремонтні бригади РЕМ працюють над подачею живлення споживачам Балаклійської громади.

Агентство Телевидения Новости