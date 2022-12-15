Генератори та Starlink мають подешевшати: Рада звільнила їх від сплати мита та ПДВ

Рада звільнила генератори та Starlink від сплати мита та ПДВ та дозволили зберігати до 2 тонн пального без ліцензії.

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє видання Mind із посиланням на співавтора законопроєктів Дмитра Разумкова.

І для бізнесу, і для фізичних осіб впроваджуються короткострокові податкові та митні пільги для відновлення енергетичної інфраструктури, а саме звільнення генераторів, іншого обладнання та Starlink від мита та ПДВ.

Ця норма розповсюджується також на міжнародну допомогу від організації Енергетичного Співтовариства. Крім того, у другому читанні було ухвалено правку щодо розширення таких умов для поштових та експрес відправлень.

Нові правила діятимуть до 1 травня 2023 року.

Закон також дозволяє бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без необхідності отримувати ліцензію. При зберіганні більших об’ємів – необхідно сповістити ДПС. Це здійснюється у формі декларації і подається в будь-який зручний для підприємця спосіб, повідомив нардеп.

Агентство Телевидения Новости