Росія хоче повторити масштабний наступ у найближчі місяці: в ISW вказали напрямки

Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ у перші місяці 2023 року. Таку думку висловлюють українські чиновники.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що такі показники як мобілізаційні зусилля Росії, оголошення призову та переміщення важкого озброєння припускають, що Росія може готуватися до широкомасштабного наступу в січні та лютому 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Експерти кажуть, що заява Кулеби узгоджується з їхньою оцінкою про те, що зимові місяці прискорять темпи операцій з обох сторін і що умови на місцях по всій Україні, ймовірно, будуть сприятливими для наступальних операцій.

Так, найлегше російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.

Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордону між Харківсько-Луганською областю та змінили й повторно консолідували своє угруповання сил уздовж цієї лінії, – зазначили в ISW.

Також помітно, що російські війська ведуть обмежені наступальні дії вздовж цієї лінії, зокрема для повернення втрачених позицій на захід від Кремінної. Нещодавнє зниження температури в цьому районі до рівня нижче нуля дозволило землі затвердіти, що, ймовірно, створило умови для збільшення темпів наступальних операцій.

Російські бойові сили, які звільнилися після відходу із західного (правого) берега Херсонської області, передислокувалися в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній Донецькій області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка.

«ISW продовжує оцінювати, що російські війська прагнуть завершити захоплення всієї Донецької області, і потенційні майбутні наступи на заході Донецької області можуть бути спрямовані на доповнення поточних наступальних операцій на західних околицях міста Донецька та навколо Бахмута для досягнення цієї більш широкої території», – наголосили експерти.

Однак, попри можливість нових наступальних операцій, ISW продовжує оцінювати, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступати по всій лінії фронту. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав чотири причини, чому Україна не може і не має наміру “заморожувати” контрнаступ взимку.

Агентство Телевидения Новости