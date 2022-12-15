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15-річна харків’янка втекла з дому, щоб розшукати батька

15-річна харків’янка втекла з дому, щоб розшукати батька

Напередодні до відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення безвісти 15-річної дівчинки в Харкові.

На її пошуки був орієнтований весь особовий склад. Відповідну інформацію з описом зовнішності та фотокарткою було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області. Так, поліцейські офіцери Мереф’янської територіальної громади почали «прочісувати» місто, опитали можливих очевидців, оглянули можливі місця перебування дівчинки.

Через декілька годин було встановлено місце знаходження дівчинки, яка повідомила, що  самостійно вирішила розшукати свого батька, який мешкає в Мерефі. Медики оглянули дитину – загрози її життю та здоров’ю немає.

Агентство Телевидения Новости

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