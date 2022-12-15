Дешевих яєць не буде: окупанти знищили найбільшу птахофабрику в Україні, збитки – $330 млн

В Укрлендфармінг оцінили збитки через руйнування росіянами Чорнобаївської птахофабрики в $330 млн.

Один із провідних виробників курячих яєць в Україні агрохолдинг Авангард заявив про знищення найбільшої в країні птахофабрики Чорнобаївська.

Про це йдеться у заяві Укрлендфармінгу, материнської компанії агрохолдингу, пише Укрінформ.

«Через дії окупантів фабрика, яка була ключовим для Херсонщини виробництвом, пограбована та зруйнована. Через смерть 4,4 млн птахів ситуація в регіоні кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, скоєний окупантами», – йдеться у заяві компанії.

В Укрлендфармінгу заявили, що після окупації фабрику було пограбовано, все цінне з підприємства вивезли.

«Все, що не могли вивезти, – пошкодили або знищили», – йдеться в заяві компанії.

В Авангарді оцінили загальні фінансові втрати внаслідок російської агресії приблизно в 12 млрд грн, або $330 млн.

Втрати від загибелі птиці становлять близько 0,7 млрд грн, або $20 млн. Втрачений дохід від неснесеного яйця цим птахом – приблизно 5,8 млрд грн, або $160 млн.

Пошкоджене та вкрадене обладнання оцінюється в 5,5 млрд грн, або $150 млн.

Агентство Телевидения Новости