Дешевих яєць не буде: окупанти знищили найбільшу птахофабрику в Україні, збитки – $330 млн
В Укрлендфармінг оцінили збитки через руйнування росіянами Чорнобаївської птахофабрики в $330 млн.
Один із провідних виробників курячих яєць в Україні агрохолдинг Авангард заявив про знищення найбільшої в країні птахофабрики Чорнобаївська.
Про це йдеться у заяві Укрлендфармінгу, материнської компанії агрохолдингу, пише Укрінформ.
«Через дії окупантів фабрика, яка була ключовим для Херсонщини виробництвом, пограбована та зруйнована. Через смерть 4,4 млн птахів ситуація в регіоні кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, скоєний окупантами», – йдеться у заяві компанії.
В Укрлендфармінгу заявили, що після окупації фабрику було пограбовано, все цінне з підприємства вивезли.
«Все, що не могли вивезти, – пошкодили або знищили», – йдеться в заяві компанії.
В Авангарді оцінили загальні фінансові втрати внаслідок російської агресії приблизно в 12 млрд грн, або $330 млн.
Втрати від загибелі птиці становлять близько 0,7 млрд грн, або $20 млн. Втрачений дохід від неснесеного яйця цим птахом – приблизно 5,8 млрд грн, або $160 млн.
Пошкоджене та вкрадене обладнання оцінюється в 5,5 млрд грн, або $150 млн.