Пошкоджено газову трубу, водопровід та дитячий садок: наслідки обстрілу Харківської області

14 грудня близько 23:45 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп’янськ. Попередньо, ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водопровід, гаражі та нежитлове приміщення.

Крім того, окупанти обстріляли селище Великі Хутори: пошкоджено дитячий садок. На території виявлено вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.

У селищі Новоосинове внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 63-річна жінка.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проведено необхідні слідчі дії.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости