Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

“За” проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

“Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, — зазначається в тексті резолюції.

Наразі Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу 22 держави.

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