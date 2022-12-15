Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 84

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

“За” проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам’ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

“Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, — зазначається в тексті резолюції.

Наразі Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу 22 держави.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 