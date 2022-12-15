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Росія знову вивела в Чорне море корабель з “Калібрами”

Росія знову вивела в Чорне море корабель з “Калібрами”

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом 8 ракет, повідомляє УП з посиланням на Військово-морські сили у Facebook.

За даними ВМС, перед цим 6 днів поспіль російських “Калібрів” у Чорному морі не було.

Крім того, в Азовському морі ворог тримає 2 кораблі, в Середземному морі – 9, з них 5 носіїв “Калібрів”, загальний залп – 72 ракети.

Росія з використанням безпілотників і крилатих ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. У тому числі ракети запускаються з акваторії Чорного моря.

За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені (аварійні) відключення електроенергії.

Агентство Телевидения Новости

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