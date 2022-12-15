Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:53
Просмотров: 50

Загинула внаслідок ворожого обстрілу у власному дворі: ексгумована ще одна жерва війни

Загинула внаслідок ворожого обстрілу у власному дворі: ексгумована ще одна жерва війни

15 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) ексгумували труп жінки.

На початку війни РФ проти України російські військові піддавали масованим ударам Циркуни Харківського району.

26 лютого 62-річна мешканка села, перебуваючи на власному подвір‘ї, загинула від ракетного обстрілу окупантів. Жінку поховали односельці на території її домоволодіння.

Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 