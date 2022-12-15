Загинула внаслідок ворожого обстрілу у власному дворі: ексгумована ще одна жерва війни
15 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) ексгумували труп жінки.
На початку війни РФ проти України російські військові піддавали масованим ударам Циркуни Харківського району.
26 лютого 62-річна мешканка села, перебуваючи на власному подвір‘ї, загинула від ракетного обстрілу окупантів. Жінку поховали односельці на території її домоволодіння.
Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.