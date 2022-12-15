У звільнених громадах відновили вакцинацію

У звільнених громадах Харківської області відновили вакцинацію проти поліомієліту, кору, дифтерії та правця, повыдомили в ХОВА

Жителі звільнених громад Харківщини — Балаклійської, Ізюмської, Шевченківської, Великобурлуцької, Малинівської та Вовчанської — вже можуть отримати щеплення проти кору, дифтерії, правця та поліомієліту.

Щеплення дітям проти кору, паротиту та краснухи потрібно робити в 12 місяців та 6 років.

Щеплення проти дифтерії та правцю — в 2, 4, 6, 18 місяців, 16 років, ревакцинацію потрібно робити кожних 10 років.

Якщо пропустили планову вакцинацію або ревакцинацію, щеплення потрібно зробити якнайшвидше.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчого центру первинної медичної допомоги (https://moz.gov.ua/article/news/u-zvilnenih-gromadah-harkivskoi-oblasti-vidnovili-vakcinaciju-proti-poliomielitu-koru-difterii-ta-pravcja)

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